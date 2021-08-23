МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Минпромторг планирует ввести обязательную маркировку электронно-компонентной базы (ЭКБ) через систему, оператором которой станет Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники и собеседника в правительстве. Предполагается, что вслед за маркировкой власти РФ введут утилизационный сбор для отдельных видов продукции. Эксперт рассказал, как купить ноутбук школьнику "на вырост"

"Минпромторг планирует ввести обязательную маркировку ЭКБ и комплектующих для ее производителей и импортеров", — пишет издание, ссылаясь на три источника на рынке, а также собеседника в правительстве.

По их словам, до конца года планируется определить номенклатуру ЭКБ, которую нужно будет маркировать, и протестировать работу информсистемы контроля оборота радиоэлектронной продукции. Оператором системы выступит ЦРПТ. Эксперимент по маркировке микроэлектроники запланирован на следующий год, а его итоги подведут в первом квартале 2023 года.

В ЦРПТ газете сообщили, что "поддерживают любые инициативы правительства, направленные на снижение уровня нелегального оборота", и добавили, что готовы принять участие в проекте, если такое решение будет принято. В Минпромторге отказались от комментариев.

По данным одного из источников издания, маркировка ЭКБ нужна, чтобы в 2023 году ввести утилизационный сбор для производителей и импортеров. По его словам, российские производители, чье оборудование есть в реестре Минпромторга, смогут получить компенсацию сбора. Сборы "налога на болванки" в пандемийном году установили рекорд

Производитель микроэлектронной продукции "Микрон" знает о планах правительства. "Маркировка может быть использована, например, для применения утильсбора с возможностью предусмотреть различные условия для российских и иностранных производителей", — сказали там.

Эксперты и участники рынка, опрошенные газетой, считают, что необходимо внедрять маркировку не ЭКБ, а конечных продуктов, например, компьютеров, серверов, планшетов и т. д. Если же правительство обяжет маркировать все электронные компоненты, то цена устройств может возрасти, опасаются они. "Также есть риски задержки поставок компонентов из Китая и Тайваня, которые и так растянуты во времени",- полагает гендиректор "Норси-Транс" Сергей Овчинников.

Для снижения доли нелегальной продукции в РФ планируется к 2024 году создать систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров. В настоящее время специальными метками уже маркируются отдельные категории товаров — меховые изделия, табачные изделия, лекарства, обувь, парфюмерия, фотокамеры, шины, отдельные молочные продукты и некоторые изделия легкой промышленности.