МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не получала от участников финансового рынка жалоб на Wildberries из-за решения онлайн-ритейлера предоставлять скидки на товары при оплате с помощью российских платежных систем, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФАС. Покупатели Wildberries стали чаще расплачиваться картами "Мир"

"Жалоб от участников финансового рынка в ФАС России не поступало. При поступлении соответствующих обращений они будут рассмотрены ведомством на предмет нарушения антимонопольного законодательства в установленный законом срок", — сказали в ведомстве.

Крупнейший российский онлайн-ритейлер Wildberries 17 августа объявил о снижении цен на товары при оплате с помощью российских платежных систем — карт "Мир", Системы быстрых платежей (СБП) и сервиса SberPay. Как пояснял ритейлер, разница в стоимости достигается за счет более низких комиссий при обработке операций отечественными платежными системами, тогда как комиссии международных платежных систем достигают 2%.

В свою очередь Visa и Mastercard раскритиковали решение ритейлера о введении разных цен. Visa попросила банки-эквайеры до конца месяца расследовать наличие комиссии за оплату покупок картами этой системы в Wildberries и пригрозила им штрафами в 25 тысяч долларов в случае проведения таких операций.