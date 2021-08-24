МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил продлить на год мораторий на проверки малого бизнеса во всех отраслях экономики. Путин сообщил о снижении безработицы в России

"Поддерживаю предложение продлить на следующий год мораторий на плановые проверки малого бизнеса… При этом не только проверки сельского малого и среднего бизнеса, а во всех отраслях экономики", — сказал Путин на втором этапе съезда "Единой России".