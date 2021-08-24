Путин предложил продлить мораторий на проверки малого бизнеса
Путин предложил продлить на год мораторий на проверки малого бизнеса во всех отраслях экономики
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МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил продлить на год мораторий на проверки малого бизнеса во всех отраслях экономики.
"Поддерживаю предложение продлить на следующий год мораторий на плановые проверки малого бизнеса… При этом не только проверки сельского малого и среднего бизнеса, а во всех отраслях экономики", — сказал Путин на втором этапе съезда "Единой России".