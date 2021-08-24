МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети) готова участвовать в обсуждении ситуации с ценами на автоперевозку продуктов питания, сообщили РИА Новости в пресс-службе ассоциации. Путин поддержал ряд инициатив по стимулированию снижения цен

Пресс-служба вице-премьера РФ Виктории Абрамченко во вторник сообщила, что заместитель председателя правительства поручила Минтрансу, Минпромторгу и Минсельхозу изучить ситуацию со стоимостью автоперевозок продуктов питания и проработать меры по снижению цен на транспортные услуги.

"АКОРТ готов принимать активное участие в дискуссии и выработке совместных решений розничной торговли и регуляторов, в том числе, и в части разрешения ситуации с автоперевозками продовольствия и проблем с логистикой", — сказали в объединении.

В ассоциации указали, что ценообразование — многофакторный рыночный процесс, при котором рост издержек даже на одном из этапов товаропроводящей цепочки неизбежно сказывается на розничной цене.

"Для снижения цены требуется вовлечение в диалог всех участников рынка — производителей и поставщиков, логистических компаний и розничной торговли", — добавили в АКОРТ.

"Обсуждавшиеся на совещании меры по планированию производства сельхозпродукции, развитию логистической инфраструктуры, доступа сельхозпроизводителей к разным форматам торговли в ряде регионах, безусловно, будут способствовать снижению цены производителями продукции", — отметили в пресс-службе.