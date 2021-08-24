МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Группа "Южуралзолото" (ЮГК), крупнейший акционер Petropavlovsk Plc, выступила против продажи доли этого эмитента в IRC инвесткомпании Stocken Board на действующих условиях — за 10 миллионов долларов, следует из заявления ЮГК.

В марте прошлого года Petropavlovsk заключил с инвестиционной компанией Stocken Board AG предварительное соглашение о продаже за 10 миллионов долларов своей доли в размере 29,9% акционерного капитала IRC Limited и при условии выполнения определенных отлагательных условий. В мае 2021 года компания объявила о том, что Газпромбанк (крупный кредитор компании) дал свое согласие на это. Но в тот момент рыночная стоимость доли в IRC составляла уже около 100 миллионов долларов. Торговля акциями Petropavlovsk связана с высокой долей неопределенности

"ЮГК… не считает, что заключение предполагаемой сделки отвечает деловым интересам Petropavlovsk PLC и что Petropavlovsk PLC должна получить одобрение на предполагаемую сделку от владельцев облигаций", — говорится в сегодняшнем заявлении. Кроме того, компания предполагает, что из-за логистических преимуществ, расположения производственных активов IRC и общего прогноза состояния рынка железной руды IRC обладает высоким потенциалом роста, и 10 миллионов долларов не отражает "принципиальной" стоимости рассматриваемой доли.

"В настоящее время не имеется указаний на то, что с владельцами облигаций будут проведены консультации в отношении предполагаемой сделки. В связи с этим ЮГК призывает директоров Petropavlovsk PLC, доверительного управляющего владельцев облигаций и владельцев облигаций провести собрание… для рассмотрения вопроса о том, отвечает ли… сделка интересам Petropavlovsk PLC и должна ли она быть полностью исполнена", — также отмечается в заявлении.

Petropavlovsk Plc зарегистрирована в Великобритании, основной офис расположен в Лондоне. У группы также есть офисы в Москве и Благовещенске, а основные активы расположены в Амурской области. Petropavlovsk входит в первую пятерку российских компаний по объемам производства золота. По итогам прошлого года компания увеличила производство на 6%, до 548,1 тысячи унций (17 тонн) драгоценного металла.

"Южуралзолото ГК" — также одна из крупнейших золотодобывающих компаний России, с активами в Челябинской области, Хакасии и Красноярском крае. Предприятия ЮГК в 2020 году извлекли 13,05 тонны золота. Президент и основной владелец ЮГК — Константин Струков. Компания месяцем ранее довела свою долю в Petropavlovsk до 29,19% с 27,06%.