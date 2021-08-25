МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Доля убыточных организаций в РФ за первое полугодие сократилась на 6,5 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 28,8%, сообщает Росстат. Предпринимательская уверенность в России в августе упала в добыче

Также, по оперативным данным службы, сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных, муниципальных учреждений и некредитных финансовых организаций) за полугодие в действующих ценах составил 11,6 триллиона рублей, и по сравнению с первым полугодием 2020 года он увеличился в 2,6 раза.

Доля убыточных предприятий в сфере добычи полезных ископаемых снизилась до 36,6% с 42,5% в прошлом году. Среди обрабатывающих производств убытки получили 25,4% организаций против 31,4% годом ранее. В строительстве убыточными оказались 30% компаний против 31,1% за аналогичный период прошлого года.

В сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов понесли убытки 16,3% компаний против 24,1% год назад. В сельском и лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве доля убыточных предприятий составила 21,2% против 21,5% годом ранее. Среди организаций, занимающихся операциями с недвижимым имуществом, убыточными были 34,6% против 38,5% годом ранее.