МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Журнал Forbes впервые составил рейтинг российских инвесторов, влияние проектов которых не ограничивается исключительно финансовой составляющей, его возглавил бывший замминистра связи Денис Свердлов, следует из сообщения издания.

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"Бизнесмены начали менять мир, жертвовать огромные суммы на благотворительность, реализовывать социальные и экологические проекты. Все это, если сильно упростить, получило емкое название "импакт" (влияние или воздействие в переводе с английского)", — поясняет издание.

В рейтинг вошел 31 предприниматель. Для каждого издание рассчитало общую сумму вложений в "добрые дела" — "валюту добра" — за последние 11 лет.

Совокупная "валюта добра" участников первого импакт-рейтинга составила 31,5 миллиарда долларов, пишет Forbes. Отмечается, что "валюта добра" у большинства участников рейтинга рассчитывалась как расходы (инвестиции). При этом у лидера рейтинга Свердлова она целиком складывается из стоимости его доли в производителе коммерческих электромобилей Arrival, так как весь проект, как указывает издание, направлен на "улучшение экологии". Доля Свердлова в Arrival оценивалась на 6 августа в 5,65 миллиарда долларов.

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В первую десятку также вошли крупнейший бенефициар USM Holdings Алишер Усманов, основной владелец "Реновы" Виктор Вексельберг, основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, крупнейший бенефициар Evraz Роман Абрамович, бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко, совладелец UC Rusal Олег Дерипаска, глава "Норникеля" Владимир Потанин, основной бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов и его семья, а также глава "Лукойла" Вагит Алекперов.

Возвращаясь к экологической составляющей, предприятия многих участников рейтинга все еще наносят, по оценке издания, большой вред природе, а общепринятых подходов к расчету нетто-эффекта инвестиций, которые бы очищали его от "негативных" последствий, характерных для бизнеса, до сих пор не существует, указывает Forbes. Поэтому было решено считать их инвестиции в экологию "на входе".