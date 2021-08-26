МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Журнал Forbes впервые составил рейтинг российских инвесторов, влияние проектов которых не ограничивается исключительно финансовой составляющей, его возглавил бывший замминистра связи Денис Свердлов, следует из сообщения издания. Forbes назвал самую богатую россиянку

"Бизнесмены начали менять мир, жертвовать огромные суммы на благотворительность, реализовывать социальные и экологические проекты. Все это, если сильно упростить, получило емкое название "импакт" (влияние или воздействие в переводе с английского)", — поясняет издание.

В рейтинг вошел 31 предприниматель. Для каждого издание рассчитало общую сумму вложений в "добрые дела" — "валюту добра" — за последние 11 лет.

Совокупная "валюта добра" участников первого импакт-рейтинга составила 31,5 миллиарда долларов, пишет Forbes. Отмечается, что "валюта добра" у большинства участников рейтинга рассчитывалась как расходы (инвестиции). При этом у лидера рейтинга Свердлова она целиком складывается из стоимости его доли в производителе коммерческих электромобилей Arrival, так как весь проект, как указывает издание, направлен на "улучшение экологии". Доля Свердлова в Arrival оценивалась на 6 августа в 5,65 миллиарда долларов. Безос снова опустился на второе место в списке миллиардеров Forbes

В первую десятку также вошли крупнейший бенефициар USM Holdings Алишер Усманов, основной владелец "Реновы" Виктор Вексельберг, основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, крупнейший бенефициар Evraz Роман Абрамович, бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко, совладелец UC Rusal Олег Дерипаска, глава "Норникеля" Владимир Потанин, основной бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов и его семья, а также глава "Лукойла" Вагит Алекперов.

Возвращаясь к экологической составляющей, предприятия многих участников рейтинга все еще наносят, по оценке издания, большой вред природе, а общепринятых подходов к расчету нетто-эффекта инвестиций, которые бы очищали его от "негативных" последствий, характерных для бизнеса, до сих пор не существует, указывает Forbes. Поэтому было решено считать их инвестиции в экологию "на входе".