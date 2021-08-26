МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Банк России и Корпорация МСП готовят изменения в регулирование, которые позволят сделать кредитно-гарантийную поддержку доступнее малому и среднему бизнесу, сообщил регулятор.

"Банк России и Корпорация МСП практически завершили работу над изменениями в регулирование, по которым кредиты компаниям малого и среднего бизнеса, обеспеченные гарантиями (поручительствами) Корпорации, будут приниматься в расчет обязательных нормативов с пониженным коэффициентом риска 20% вместо стандартных 100%", — говорится в сообщении. "Америка даст сигнал". Какой сценарий ждет рубль этой осенью

Это снизит давление на капитал банков, а значит, они будут охотнее принимать поручительства корпорации и смогут увеличить выдачу кредитов малому и среднему предпринимательству.

Банк России также рассматривает возможность увеличить предельный размер кредитов субъектам МСП, где риск оценивается на портфельной основе по собственным методикам банков без использования официальной отчетности заемщика.

"Это позволит снизить издержки банков и послужит дополнительным стимулом для роста доступности кредитов",- указывает ЦБ.