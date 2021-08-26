МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Совет директоров "СПБ биржи" рекомендовал внеочередному собранию акционеров не выплачивать дивидендов по итогам 2020 года, следует из сообщения торговой площадки на сайте раскрытия информации. "Сибур" намерен выплатить акционерам рекордные дивиденды

"Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров "СПБ Биржа"… утвердить следующее распределение прибыли… по итогам 2020 года: 9,459 миллиона рублей… направить на пополнение резервного фонда… 280,3 миллиона рублей не распределять. Дивиденды по обыкновенным акциям общества по итогам 2020 года не выплачивать", — говорится в разделе принятых решений сообщения.

Совет также утвердил список из 15 кандидатов в новый совет директоров биржи для утверждения на собрании акционеров. Среди них действующие члены совета: президент ассоциации "НП РТС" Роман Горюнов, заместитель генерального директора "Алора" Павел Ефремов, экс-председатель совета директоров РТС Жак Дер Мегредичан (нынешний председатель совета — ред.), владелец финансовой группы БКС Олег Михасенко, директор "Тинькофф инвестиций" Дмитрий Панченко, старший вице-президент ВТБ, главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции" Владимир Потапов, руководитель дирекции брокерских операций Альфа-Банка Сергей Рыбаков, зампред правления банка "Держава" Алексей Скородумов, заместитель гендиректора "Атона" Павел Соколов, член совета директоров НП РТС Иван Тырышкин, совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский.

Кроме того, кандидатами в совет директоров стали ранее не входившие в него председатель управляющего совета Глобальной климатической инициативы Ольга Паско, Елена Хисамова из Газпромбанка, старший советник Korn Ferry по вопросам практики советов директоров Александр Чмель и CEO Rozven Finance Эрик Бертело.

"СПБ Биржа" — крупнейшая биржевая площадка по организации торгов ценными бумагами международных компаний в России. В обращении на организованных торгах находятся более 1,6 тысячи бумаг иностранных эмитентов, включая акции, депозитарные расписки и еврооблигации.