МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Отмена части льгот по ипотеке привело к падению спроса россиян на жилье, что должно помочь ценам на данном рынке стабилизироваться и, возможно, даже снизиться, заявил глава Сбербанка Герман Греф. Юристы рассказали о причинах отказа в страховых выплатах за жилье

"Очень много жилья закладывается, будет большое предложение на рынке. Часть льгот по ипотеке отменена, поэтому спрос упал. Скорее всего, цены на рынке будут находить свой новый баланс. Я не вижу большого потенциала для роста цен на жилье, скорее всего, даже наоборот, оно немножечко должно стабилизироваться и припасть", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 1".

Глава Сбербанка напомнил, что введение в прошлом году льготной программы ипотеки на новостройки поддержало россиян и строительную отрасль, однако привело к росту цен на жилье по всей стране — в среднем на 17-20%.

Правительство в рамках антикризисных мер весной прошлого года запустило программу льготной ипотеки под 6,5%. Одновременно Банк России снижал ключевую ставку — в июле она достигла исторического минимума в 4,25% годовых. На этом фоне средняя ставка по ипотеке опустилась в апреле до 7,3%, а россияне нарастили долги по жилищным кредитам до рекордных 10 триллионов рублей.

Ажиотажный спрос на кредиты вкупе с низким предложением привел к росту цен на недвижимость — сначала на первичном, а затем и на вторичном рынке. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в феврале этого года отмечала, что повышение цен к январю уже съело весь эффект от снижения ставки.

В ответ на это правительство ужесточило условия программы: с 1 июля была повышена ставка по программе до 7% и установлен единый лимит ипотечного кредита — 3 миллиона рублей.