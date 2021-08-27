МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Россия с пятницы увеличивает количество рейсов на египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх. Россия возобновляет авиасообщение с Доминиканой, Чехией и Южной Кореей

Количество рейсов из Москвы увеличивается с 5 до 15 в неделю на каждом маршруте. Кроме того, разрешаются полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из 41 регионального аэропорта России с частотой 1 рейс в неделю в каждый город.

Росавиация ранее выдала допуски на полеты по этим направлениям ряду авиакомпаний: "Аэрофлоту", "Победе", "России", S7, Smartavia, "Уральским авиалиниям", Nordwind, Azur Air, "Ямалу", "Азимуту", Red Wings, Nord Star, Royal Flight и iFly.

Россия возобновила авиасообщение с красноморскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх с 9 августа с частотой 5 рейсов в неделю на каждом из маршрутов. Разрешение на выполнение этих рейсов получила авиакомпания "Россия". С этой же даты регулярные рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх начала выполнять авиакомпания Egypt Air.

Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом, в результате которого погибли 224 человека. Ответственность за катастрофу взяла на себя одна из террористических организаций. В 2018 году после усиления мер безопасности в аэропорту Каира полеты из России в этот город возобновились.

В апреле нынешнего года президенты РФ и Египта договорились о восстановлении авиасообщения между российскими городами и курортами на Красном море Хургада и Шарм-эш-Шейх. Перед этим аэропорты курортов Египта инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности.

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