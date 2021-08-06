МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Министр транспорта РФ Виталий Савельев заявил, что надеется на увеличение количества рейсов из России на курорты Египта, но решать будет оперштаб; в этом случае летать туда смогут и другие авиакомпании, кроме "России", которая сейчас получила эти рейсы как выполнявшая их и до запрета. Восемь авиакомпаний допущены к полетам на курорты Египта

Россия с 9 августа возобновляет авиасообщение с египетскими курортами: полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх будут выполняться с частотой пять рейсов в неделю на каждом из маршрутов. Выполнять эти рейсы будет "Россия".

"Вестник АТОР" в конце июля сообщал со ссылкой на источники, что российские туроператоры обеспокоены тем, что все рейсы на курорты Египта могут отдать только одной компании ("России"), поскольку это затруднит для них исполнение "ковидных обязательств" и предложение туристам отдыха в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе вместо отменившихся ранее туров.

"Будет ли больше (рейсов на курорты Египта — ред.) — решит штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. В принципе, потенциально авиация готова лететь. Почему полетела "Россия" — только потому что у нее сегодня есть регулярные рейсы, которые она выполняла. Как только сейчас добавят рейсы, я надеюсь, что это произойдет, то, естественно, получат разрешения и другие перевозчики, которые также будут летать", — сказал Савельев журналистам.

Регулярные рейсы из России в Каир были восстановлены в апреле 2018 года после перерыва с ноября 2015 года из-за крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом, египетские курорты долгое время оставались закрытыми для самолетов из России. Также авиасообщение между Россией и Египтом прерывалось из-за пандемии коронавируса, в сентябре 2020 года полеты из Москвы в Каир возобновились.

Президент России Владимир Путин в начале июля отменил указ о запрете полетов на курорты Египта и рекомендацию туроператорам и турагентам воздерживаться от продажи туров в эту страну.

Прежде российским авиакомпаниям временно запрещались воздушные перевозки (в том числе коммерческие) россиян в Египет, за исключением регулярных воздушных перевозок в Каир и перевозок в служебных целях. Кроме того, туроператорам и турагентам рекомендовалось на время действия запрета воздерживаться от реализации гражданам туристического продукта.

Савельев также высказался о лоукостере S7. Он считает, что проект может быть успешным. "Победа" взыщет компенсацию с пассажира, задержавшего рейс

Группа S7 в конце июля объявила о создании второго в России лоукостера (первый — входящая в группу "Аэрофлот" "Победа"). Как ожидается, полеты нового перевозчика начнутся в июле 2022 года.

Комментируя создание нового лоукостера, Савельев сказал: "Считаю, что то, что группа S7 реально все взвесила, просчитала и объявила о создании — очень хорошая новость… Если они осуществят те планы, которые у них есть, то могут реально получить успех… Мы как Минтранс будем всячески поддерживать конкуренцию, и мы будем всячески поддерживать развитие именно лоукостеров в нашей стране".

Он отметил, что в авиаперевозках есть три ниши: премиальный сегмент (к нему относится "Аэрофлот"), средний и лоукост. Последний во всем мире развивается лучше остальных, премиальный тоже развивается, хоть и не так сильно. "Средняя ниша, где в основном большинство наших компаний находится, в недолгом обозримом будущем, может быть, в пределах десятилетия, может резко сократиться, потому что люди хотят либо очень дешево летать, либо очень качественно и дорого. Вот такой тренд мировой, и мы должны с ним считаться", — сказал министр.

Савельев также отметил, что обсуждал создание лоукостера с владельцем S7 Group Владиславом Филевым и председателем совета директоров авиакомпании S7 Татьяной Филевой.