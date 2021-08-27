МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Штраф за ночную езду с громкой музыкой и без глушителей могут ввести для всех российских городов, такая норма должна появиться в новом Кодексе об административных правонарушениях, который планируется внести в Госдуму в ближайшее время, сообщила РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова. В Москве может появиться новый штраф для автомобилистов

Она уточнила, что штраф может взиматься за такие нарушения и в дневное время.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предложил внести в Мосгордуму проект закона о преднамеренном нарушении тишины автомобилистами и мотоциклистами и установить минимальный штраф на уровне пяти тысяч рублей, привязав его к мощности машины. По его словам, москвичи часто жалуются на автомобилистов и мотоциклистов, которые гоняют по городу по ночам без глушителей и с громкой музыкой.

"Вследствие того, что подобные правонарушения регулярно совершаются не только в Москве, но и в других городах, планируется, что данный состав войдет в статью "Хулиганство" в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях РФ, внесение которого в Государственную Думу ожидается в ближайшее время", — заявила Рукавишникова.

По ее словам, инициатива мэра Москвы вполне понятна и закономерна.

"Любители ездить без глушителя или сотрясать всё вокруг себя громкой музыкой из мощных музыкальных колонок, установленных в автомобиле, выражают подобным поведением полное пренебрежение к правам других граждан на тишину и покой, как в ночное, так и в дневное время. Поэтому подобные проявления неуважения к обществу должны строго пресекаться", — подчеркнула сенатор.