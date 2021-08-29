КАИР, 29 авг — ПРАЙМ. Делегация представителей Минпромторга РФ, российских инвесторов и других чиновников прибыла в воскресенье в Египет для осмотра территории Российской промышленной зоны (РПЗ) на Суэцком канале, сообщила пресс-служба экономической зоны Суэцкого канала. Росавиация выдала разрешения летать на курорты Египта семи авиакомпаниям

"Завтра экономическую зону Суэцкого канала посетит российская делегация, в составе которой 20 представителей восьми крупнейших российских компаний, действующих в различных отраслях промышленности и намеревающихся инвестировать в РПЗ в Айн-ас-Сохне", — говорится в пресс-релизе.

Планируется, что делегация осмотрит участки, предлагаемые российской стороне для проектов, а затем посетит уже действующие предприятия в зоне, как египетские, так и иностранные.

Ранее глава администрации Экономической зоны Суэцкого канала Яхья Заки заявил, что работа над проектом начнется в конце года сразу после подписания контракта об основании управляющей компании РПЗ. Предполагается, что на первом этапе проект начнут разрабатывать на территории в 100 гектаров к востоку от Порт-Саида и на 50 гектарах в Айн-ас-Сохне.

Межправительственное соглашение между Россией и Египтом о создании российской промзоны в районе Суэцкого канала в Египте было подписано 23 мая 2018 года. Управляющая компания РПЗ сможет 50 лет арендовать участок в районе кластера "Порт-Саид Восточный". РЭЦ с российской стороны реализует соглашение и участвует в создании УК. Российские компании для деятельности в РПЗ будут регистрировать свои дочерние фирмы в организационно-правовой форме по местному законодательству.