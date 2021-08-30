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Названа богатейшая семья России
Бизнес
Новости
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Рейтинг богатейших семей России возглавили основатели онлайн-ритейлера Wildberries Татьяна и Владислав Бакальчуки, сообщил Forbes. В 2021 году супруги впервые вошли в этот список... ПРАЙМ, 30.08.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Рейтинг богатейших семей России возглавили основатели онлайн-ритейлера Wildberries Татьяна и Владислав Бакальчуки, сообщил Forbes.
В 2021 году супруги впервые вошли в этот список и сразу его возглавили, пишет издание.
В 2019 году Forbes оценил Wildberries в один миллиард долларов, а в 2021 — в 13 миллиардов долларов.
Отмечается, что в 2019 году Татьяна Бакальчук передала 1% супругу. Ранее она была единственным владельцем Wildberries.