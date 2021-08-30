МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Рейтинг богатейших семей России возглавили основатели онлайн-ритейлера Wildberries Татьяна и Владислав Бакальчуки, сообщил Forbes. Эксперты объяснили, нужно ли клиентам банка обязательно подписывать карту

В 2021 году супруги впервые вошли в этот список и сразу его возглавили, пишет издание.

В 2019 году Forbes оценил Wildberries в один миллиард долларов, а в 2021 — в 13 миллиардов долларов.

Отмечается, что в 2019 году Татьяна Бакальчук передала 1% супругу. Ранее она была единственным владельцем Wildberries.