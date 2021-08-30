МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Российские рестораторы выразили властям готовность самостоятельно оплачивать мигрантам получение разрешений на работу в стране. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на инициативу президента Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка (АПТПРР) и основателя сети магазинов-кафе "Моремания" Виталия Корнева на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

Владельцы ресторанов готовы платить за ввоз мигрантов в Россию. Это необходимо для решения проблемы кадрового дефицита в отрасли, отмечают они.

В частности, бизнес хочет, чтобы работодатели получили право самостоятельно заниматься оформлением разрешений на работу и патентов для иностранных граждан.

Помимо этого ассоциация предлагает позволить трудоустраивать мигрантов до завершения процедуры оформления соответствующих разрешений, перечисляя в бюджет обеспечительный платеж.

Как оценивают опрошенные изданием эксперты, отток мигрантов в пандемию привел к потерям отрасли порядка 30% всех сотрудников.

Власти обещают рассмотреть просьбу АПТПРР. Издание отмечает, что такая просьба может быть актуальна и для других отраслей. При этом профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Сергей Абашин высказал мнение, что мигранты, которым компании оплачивают получение патента на работу, рискуют оказаться в серьезной зависимости от работодателей. Это также может повлечь большую эксплуатацию их труда.