МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выдала Apple предупреждение об устранении признаков нарушений из-за запрета сообщать пользователям приложений об альтернативных способах оплаты вне App Store, компания должна исполнить его до 30 сентября, говорится в сообщении ведомства. Раскрыта новая функция iPhone 13

"Федеральная антимонопольная служба установила в действиях компании признаки нарушения. Apple злоупотребляет доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS. В частности, навязывает разработчикам невыгодные условия и запрещает информировать пользователей приложений о наличии альтернативного более выгодного способа оплаты товара", — говорится в сообщении.

Антимонопольная служба указывает, что в ведомство поступили обращения пользователей iOS-устройств и разработчиков приложений. "Заявители отмечают, что в некоторых случаях купить товар, например, электронную книгу, дешевле на сайте продавца, а после — приступить к чтению в приложении на iPhone или iPad, авторизовавшись под своей учетной записью", — добавляет ФАС.

Это, продолжает ведомство, связано с тем, что Apple предусмотрена комиссия от 15% до 30% с каждого платежа в App Store. "Но пользователи устройств не могут быть проинформированы о возможности покупок за пределами App Store", — замечает служба. Booking намерен обжаловать решение ФАС

ФАС ссылается на руководство по рассмотрению App Store (App Store Review Guidelines), которому должны следовать разработчики iOS-приложений и которое запрещает информировать пользователей приложений о наличии альтернативного способа оплаты товара.

"Такое информирование Apple усматривает в любом виде. В том числе, при наличии в приложении ссылки на сайт разработчика/сервиса или формы регистрации с переходом на сайт в браузере. Приложения с такими характеристиками Apple не допускает в App Store, требуя от разработчиков удалить ссылки либо изменить функционал приложения таким образом, чтобы форма регистрации не вела на внешние сайты", — указывает антимонопольное ведомство.

"Указанными действиями Apple ограничивает разработчиков в самостоятельном поведении, что негативно сказывается на конкуренции и может приводить к росту цен на продукцию разработчиков. ФАС России выдала Apple предупреждение об устранении признаков нарушений. Компания должна исполнить его не позднее 30 сентября 2021 года", — заключается в сообщении.