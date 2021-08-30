МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Верховный суд РФ отказался запрещать продажу в России iPhone — соответствующее определение судебной коллегии по гражданским делам опубликовано в банке судебных решений. Раскрыта новая функция iPhone 13

Спор начался с обращения в суд российского изобретателя Арташеса Икономова, который запатентовал "мобильный телефон с экстренной связью", позволяющий в случае экстренного случая отправить сообщение или связаться со службой спасения через специальный модуль.

Изобретатель утверждал, что iPhone с функцией "экстренный вызов-SOS" нарушают его исключительные права. Он обратился в суд к дочерней компании Apple "Эппл Рус" с требованием запретить продажу указанных смартфонов в России.

Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций встали на сторону Apple, и с их выводами согласился и ВС РФ.

Суд сослался, в частности, на заключение технической экспертизы МГТУ им. Н.Э. Баумана, согласно выводам которого функционал запатентованного мобильного телефона в представленных на исследование мобильных телефонах iPhone 6S с функцией "Экстренный вызов-SOS" не реализован. ФАС выдала Apple предупреждение из-за модели продаж через App Store

Специалисты пришли к выводу о том, что в смартфоне из Купертино "не используется каждый признак полезной модели, содержащийся в патенте" — там нет функции отправки голосового сообщения и выбора режимов активации экстренной связи.

Помимо этого, в документе из Федеральной службы по интеллектуальной собственности указано, что запатентована не программа, а именно устройство, "в то время как функционал смартфона iPhone 6S во многом реализуется именно программными, а не аппаратными средствами, а именно с помощью операционной системы iOS.

"Оценив имеющиеся в деле доказательства… суд пришел к выводу о недоказанности того факта, что каждый признак, изложенной в независимом пункте формулы по патенту, использован ответчиком в мобильных устройствах (смартфонах) iPhone с функцией "Экстренный вызов-SOS"", — сказано в определении.

Следует отметить, что после подачи иска "Эппл Рус" потребовала аннулировать патент Икономова, но Суд по интеллектуальным правам встал на сторону изобретателя.