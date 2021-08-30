МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Президент "Связного" Евгений Давыдович сообщил на своей странице в Facebook, что 30 августа был его последний рабочий день в компании.

"Почти два года назад я вернулся в "Связной". А сегодня, 30 августа 2021 года — мой последний рабочий день в компании. Минувшие двадцать месяцев вместили огромное количество событий и стали одним из самых интересных периодов в моей карьере на данный момент", — говорится в сообщении. СМИ: наценки ритейлеров на "молочку" достигли 150%

Президентом сотового ритейлера "Связной" Давыдович был назначен в ноябре 2019 года. Ранее в 2016-2017 годах он также руководил компанией в должности гендиректора.

При этом в 2017 году после ухода из "Связного" Давыдович был назначен председателем правления Бинбанка. В феврале 2018 года он ушел из банка после решения ЦБ о его санации.

В сообщении Давыдович отметил, что новый период работы в "Связном" сразу обещал быть гораздо более сложным. Прежде всего, за счет сильнейших конкурентов в онлайн-пространстве в лице маркетплейсов, готовых тратить на привлечение клиентов и инфраструктуру их обслуживания огромные ресурсы. "Впрочем, такая конкурентная обстановка меня особенно мотивировала", — подчеркнул он.

Из-за пандемии COVID-19 компании, по его словам, пришлось три-четыре месяца внедрять изменения, на которые в других условиях понадобилось бы как минимум пара лет. При этом "Связной" достаточно успешно прошел адаптацию к новым реалиям с точки зрения онлайн-продаж и сопутствующих бизнес-процессов.

Кроме того, отметил Давыдович, за полтора года компания существенно повысила эффективность розницы, оптимизировав ассортимент и внедрив новые технологии обслуживания клиентов.

"За минувшие двадцать месяцев я дал компании все, что мог, взамен получив новый и потому неоценимый опыт….Но с завтрашнего дня история "Связного" будет продолжаться с новым руководителем. Я же возьму небольшую паузу, больше времени проведу с семьей, а уже совсем скоро займусь новыми проектами", — заключил Давыдович.

Президентом крупнейшего российского сотового ритейлера "Связной" после ухода Евгения Давыдовича станет Максим Онищенко, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Компания "Связной" объявляет о кадровых изменениях. Евгений Давыдович, ранее занимавший пост президента компании, покидает свой пост. Должность президента компании займет Максим Онищенко", — сообщили в пресс-службе.

Как отметили в "Связном", Онищенко обладает большим стажем работы в крупнейших международных и российских компаниях на руководящих позициях. Ранее он работал в компании Procter&Gamble, "Магните", в последние годы возглавлял бизнес торговой сети "Табрис".

Давыдович, как указали в пресс-службе, после ухода из компании сосредоточится на собственных бизнес-проектах.