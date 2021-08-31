МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Вариант развития событий, при котором онлайн-ритейлер Wildberries по результатам проверок в банках будет отключен от международных платежных систем Visa и Mastercard, в настоящее время маловероятен, сообщил РИА Новости председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов. На Дальнем Востоке может появиться первый город-миллионник

"Вряд ли результаты расследования как-то скажутся на потребителях. В самом крайнем случае систематическое нарушение правил платежной системы приведет к отключению от них конкретного юрлица — это означает, что на торговой площадке не будут принимать карты Visa, Mastercard как с вводом реквизитов карты, так и через Apple Pay или Samsung Pay. Сейчас это развитие событий кажется маловероятным", — считает Достов.

Wildberries 17 августа объявил о снижении цен на товары при оплате с помощью российских платежных систем — карт "Мир", системы быстрых платежей и сервиса SberPay, пояснив, что разница в стоимости достигается за счет более низких комиссий при обработке операций отечественными платежными системами, тогда как комиссии международных платежных систем достигают 2%. Visa и Mastercard раскритиковали решение ритейлера.

Wildberries в свою очередь обвинил их в давлении на российские банки, подчеркнув, что речь идет именно о скидках для покупателей в зависимости от того, через какую платежную систему они оплачивают товар. Тем не менее Visa, письмо которой есть у РИА Новости, попросила банки-эквайеры до конца месяца расследовать наличие комиссии за оплату покупок картами этой системы в Wildberries и пригрозила штрафами в случае проведения таких операций в размере 25 тысяч долларов. Аналогичное письмо, по сообщению газеты "Ведомости", в адрес кредитных организаций направила и Mastercard. Аналитик объяснил, почему вырастет спрос на валюту

"В рамках расследования, на мой взгляд, ключевыми являются два вопроса. Первый — являются ли 2% наценкой на стоимость товара, уже очищенную от комиссий платежных систем. Если нет, то получается, что потребитель оплатит эту комиссию дважды: один раз в явной, а второй раз в скрытой форме. Если да, то почему магазин не показывает покупателю комиссии по картам "Мир" и также не взимает их отдельно. Второй — действительно ли магазин платит по всем операциям искомые 2% по всей номенклатуре товаров", — рассуждает Достов.

Если нет, то речь может идти о введении рынка в заблуждение, пояснил эксперт. "Отдельно, вероятно, будет рассмотрен период, в течение которого разница в комиссиях трактовалась не как скидка, а как наценка — это уязвимый пункт не только с точки зрения правил международных платежных систем, но и с точки зрения российского права. В целом в историю оказалось вовлечено большое количество различных игроков и рассматриваться она будет не только сама по себе, но и как прецедент на будущее", — заключил он.