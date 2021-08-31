МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Российские компании увеличили закупки товаров для офиса в августе на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что может быть связано с переходом к гибридному формату работы, рассказал РИА Новости онлайн-гипермаркет товаров для дома, дачи, строительства и ремонта "ВсеИнструменты.ру". Водителям рассказали о важных изменениях по штрафам с 1 сентября

"В августе 2021 года российские компании увеличили закупки товаров для офиса на 30%. Эксперты связывают это с переходом работодателей к новому формату работы — гибридному", — говорится в сообщении.

Самый большой рост спроса среди российских компаний на товары для офиса зафиксирован в Новосибирске (в 5,2 раза) и Воронеже (почти в 3 раза). Также офисные принадлежности активно скупают работодатели из Волгограда (рост в 2,2 раза), Санкт-Петербурга (почти в 2 раза) и Перми (в 1,7 раза).

При этом на 29% увеличились закупки офисных товаров среди предприятий Самары, на 28% — среди компаний Екатеринбурга, на 17% — в бизнес-сегменте Москвы и на столько же в Челябинске.

В топ самых покупаемых категорий товаров по России в B2B-сегменте, как отметили в исследовании, вошли офисные кресла и стулья, шредеры, кулеры и помпы для воды, канцтовары, бумага, бухгалтерские калькуляторы, а также микроволновые печи и чайники.

"Россияне привыкли работать дистанционно и не готовы все 5 дней в неделю находиться в офисе. Компаниям приходится искать компромиссные варианты. Так, все больше организаций выступают за внедрение гибридного формата занятости… Для такого формата работы требуется оснащение офиса всем необходимым", — прокомментировал исследование руководитель пресс-службы компании Сергей Денисенко.