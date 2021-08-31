МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Крупнейший российский интернет-ритейлер Wildberries находится в постоянном диалоге с банками по вопросу предоставления компанией скидки на товары при оплате с помощью российских платежных систем; при этом Wildberries считает, что ситуация с монопольно высокими тарифами платежных систем для российской экономики должна поменяться, говорится в сообщении онлайн-ритейлера. ФАС не получала жалоб на Wildberries из-за комиссий для Visa и Mastercard

"Несмотря на оказываемое давление, банки настаивают, что законодательством не запрещено введение скидок по российским платежным инструментам. Мы находимся в постоянном диалоге с банковским сообществом, оказываем им необходимую консультационную и правовую поддержку", — говорится в сообщении пресс-службы.

Wildberries 17 августа объявил о снижении цен на товары при оплате с помощью российских платежных систем — карт "Мир", системы быстрых платежей и сервиса SberPay. Как пояснял ритейлер, разница в стоимости достигается за счет более низких комиссий при обработке операций отечественными платежными системами, тогда как комиссии международных платежных систем достигают 2%.

Visa и Mastercard раскритиковали решение ритейлера о введении разных цен. Visa попросила банки-эквайеры до конца месяца расследовать наличие комиссии за оплату покупок картами этой системы в Wildberries и пригрозила им штрафами в 25 тысяч долларов в случае проведения таких операций. Интернет-ритейлер в свою очередь обвинил иностранные платежные системы в давлении на российские банки. Аналитик назвал маловероятным отключение Wildberries от Visa и Mastercard

Во вторник Wildberries сообщил, что банковское сообщество направило ответы в международные платежные системы. "В своих ответах банки опровергли заявления иностранных платежных систем о нарушении онлайн-ритейлером их правил — отметив, что речь идет о скидках по российским платежным системам, а не о каких-либо отдельных комиссиях", — отмечается в сообщении.

Компания подчеркивает, что лишь предоставила покупателям возможность выбирать наиболее удобные и выгодные им платежные системы, позволив таким образом экономить на покупках. При этом ритейлер напоминает, что подобная практика существует во многих странах.

"Мы считаем, что ситуация с монопольно высокими тарифами для российской экономики должна в корне поменяться: в других странах ставка interchange составляет от 0,05 до 0,45%, у нас же она значительно выше. Со своей стороны мы продолжим работать в интересах наших покупателей и партнеров — и будем и дальше демонстрировать россиянам честную и открытую политику в отношении цен на товары и предоставлять возможность экономить на покупках", — заключили в Wildberries.

Wildberries ожидает, что российские платежные системы уже осенью текущего года займут весь топ-3 по объему платежей у онлайн-ритейлера: лидером останется "Мир", SberPay займет второе место, Система быстрых платежей (СБП) — третье.