МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" увеличит зарплаты бортпроводников и проработает рост оплаты труда пилотов, сообщил гендиректор перевозчика Михаил Полубояринов. Чистый убыток "Аэрофлота" снизился в первом полугодии

"Уже принято решение о пересмотре системы оплаты для бортпроводников с 1 сентября. Повышение почасовой ставки в совокупности с увеличением налета обеспечит доход рядового бортпроводника в диапазоне от 100 до 150 тысяч рублей в месяц в зависимости от фактического налета. Это хорошие, рыночные условия, верхняя граница рынка", — сказал Полубояринов, чьи слова РИА Новости передали в пресс-службе.

Он добавил, что компания в плотном сотрудничестве с первичной профсоюзной организацией продолжает работу над изменением вознаграждения летного состава. Ранее в августе Шереметьевский профсоюз летного состава (ШПЛС) обратился к генеральному директору "Аэрофлота" с просьбой пересмотреть систему оплаты труда пилотов. Как отмечал глава ШПЛС Игорь Дельдюжов, новые правила оплаты труда были введены в январе 2020 года на фоне падения объема авиаперевозок из-за COVID-19. Речь идет об уменьшении доплаты за час полетного времени.

"Командир корабля в "Аэрофлоте" сегодня получает примерно 350 тысяч рублей в месяц. Мы ищем решения, стремимся поднять уровень оплаты труда наших уникальных специалистов – пилотов. Не хочу пока забегать вперед, надеюсь, с началом нового расписания, к новому сезону соответствующие решения будут согласованы всеми службами", — отметил Полубояринов. "Коммерсант" узнал о переговорах "Аэрофлота" по чистому авиатопливу

Он добавил, что с началом пандемии "Аэрофлот" попал в сложную ситуацию. Весь флот оказался на земле, при этом компания несла большое бремя финансовых обязательств: лизинговых платежей, других расходов, связанных с поддержанием безопасности и летной годности судов и экипажей, зарплат.

"Тогда мы совместно с первичной профсоюзной организацией, с Николаем Валентиновичем (Изосимовым, руководителем профсоюза), пришли к непростому для всех сторон соглашению: о снижении выплат летным и кабинным экипажам. Это было тяжелое решение, но других сценариев выживания не было. Мы многократно подчеркивали, что это наше совместное и временное решение", — сказал Полубояринов.