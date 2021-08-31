МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Выкуп "Яндексом" у Uber Technologies долей в нескольких направлениях их совместных предприятий позволит холдингу расширить свое влияние на российском рынке и упростит выход на международный уровень, сообщили РИА Новости эксперты. "Яндекс" выкупит доли Uber в их совместных сервисах

Во вторник "Яндекс" сообщил, что полностью выкупит доли Uber в "Яндекс.Еде", "Лавке", "Доставке" и в бизнесе беспилотных автомобилей и роверов. Кроме того, интернет-компания приобретает у Uber 4,5% акций их совместного предприятия и, таким образом, доводит свою долю в нем до 71%, включая акции, зарезервированные для опционной программы.

"Данной сделкой "Яндекс" расширяет своё влияние на рынке. "Яндекс" плотно работает над собственной экосистемой, поглощая и интегрируя услуги, товары и сервисы из смежных областей. С такими активами "Яндексу" будет проще зайти на европейские рынки и развивать другие сегменты онлайн-ритейла уже на международном уровне", — рассказала старший менеджер по обслуживанию клиентов международного платежного провайдера и эквайера Ecommpay Екатерина Солтане.

Она подчеркнула, что мобилити-отрасль является перспективной и динамично развивающейся, постепенно все идет к внедрению беспилотников и электрокаров, это направление поставили в приоритет крупные игроки мирового рынка. Uber начал массово терять сотрудников

"У "Яндекса" давно есть идея вывести на рынок все, что сейчас входит в подразделение "Яндекс Go" – это "Яндекс Такси", "Яндекс Еда", "Яндекс Лавка". Они эти планы пытались реализовать в течение последних двух лет. Но им все время не удавалось "запакетировать" активы так хорошо, чтобы вывести их на рынок", — рассказал гендиректор аналитического агентства InfoLine Иван Федяков.

Эксперт отметил, что эта сделка связана со стремлением холдинга сформировать эмитент, который они смогут вывести на биржу, а также разделить поисковую машину и бизнес, связанный с материальными активами и услугами. Кроме того, Федяков предположил, что Uber может уйти с российского рынка, что приведет к еще большей консолидации, останутся два крупных агрегатора — "Яндекс" и "Ситимобил".