ВЛАДИВОСТОК, 1 сен — ПРАЙМ. Сбербанк открыл несколько "легких" офисов в Санкт-Петербурге — они меньше традиционных отделений по площади и не требуют большого штата сотрудников, рассказал РИА Новости первый зампред правления кредитной организации Александр Ведяхин. Нотариус предупредил, как можно потерять квартиру из-за сдачи в аренду

"Мы активно экспериментируем с форматами (офисов — ред.). К примеру, недавно в Санкт-Петербурге открыли несколько "лёгких" офисов. В них тестируется новая модель обслуживания. Такие офисы значительно меньше традиционных отделений по площади. Роли сотрудников в них универсальные, соответственно, в "лёгком" офисе их требуется меньше. При этом сохранена доступность всех банковских услуг плюс добавлены новые продукты экосистемы", — сообщил он в интервью в преддверии Восточного экономического форума.

Первые результаты тестирования показывают потенциал к тиражированию такой модели обслуживания, отметил Ведяхин.

Сбербанк в настоящее время также добавляет в свои офисы новые услуги экосистем. Так, сейчас в них уже можно отправить или получить посылку, подключиться к мобильному оператору и купить лекарства.

Сеть офисов Сбербанка на начало августа текущего года насчитывала 13 869 отделений. В сентябре прошлого года банк представил обновленный формат офис: в нем нет бронестекол и касс, при этом клиенту не нужно даже брать с собой паспорт — система биометрии узнает его по лицу и поможет осуществить операции. До конца текущего года в каждом региональном центре страны должно открыться по 2-3 таких офиса.

Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.