МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. "Сбер" продолжает искать пути развития на растущем рынке онлайн-торговли продуктами и рассматривает возможность инвестиций в онлайн-бизнес и сервисы экспресс-доставки Х5 Group, управляющей сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", пишет в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на источники на рынке. Сбербанк до конца года выпустит собственные "зеленые" облигации

В Сбербанке отказались от комментариев. Сама X5 еще не до конца определилась со стратегией развития онлайн-бизнеса и, учитывая риски потенциального развода с партнерами, может остановиться на IPO.

В X5 заявили, что проводили обсуждения различных форм возможного сотрудничества с несколькими потенциальными партнерами на рынке e-commerce, инвестфондами и банками, имеющими инвестиционные подразделения. "Мы еще анализируем сами сценарии развития, и о выборе какого-то конкретного, а тем более о конкретных вариантах говорить преждевременно", — сказал представитель компании.

Он добавил, что при партнерстве "наиболее комплементарными" для X5 являются компетенции и опыт ведущих маркетплейсов. По информации одного из источников газеты, интерес к онлайн-бизнесу X5 проявляет и "AliExpress Россия", но в компании не стали это комментировать. Также на вопросы не ответили и в Ozon. Wildberries, по данным газеты, не рассматривает инвестиции в другие проекты. Сбербанк будет выдавать ипотеку с 18 лет

Гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров подчеркнул, что для "Сбера" партнерство с X5 было бы очень привлекательным. Онлайн-бизнес ритейлера отличает широкая география и объединение наиболее востребованных моделей экспресс-доставки и закупки впрок, в то время как сервис доставки "Сбермаркет" требует масштабных маркетинговых инвестиций. Непонятно, сможет ли "Сбермаркет" когда-нибудь стать прибыльным, даже с учетом возможности интеграции в подписку "СберПрайм". Однако для X5 партнерство с крупнейшими маркетплейсами может принести больший синергетический эффект, полагает эксперт.

По данным Infoline, X5 — крупнейший российский продавец продуктов питания в онлайн-канале. В первом полугодии 2021 года оборот цифровых сервисов группы вырос на 64,41% в годовом выражении — до 23,6 миллиарда рублей. Принадлежащий "Сберу" "Сбермаркет" занимает вторую строчку с оборотом 21,7 миллиарда рублей (рост на 223% в годовом выражении).