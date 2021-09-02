МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Косметическая компания Natura Siberica приостановила работу магазинов и производства, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на заявление президента компании Сергея Буйлова.

Как отмечает издание, прекращена работа 80 розничных магазинов и остановлено производство и продажи товаров под брендами компании. Речь идет об использовании товарных знаков "Рецепты бабушки Агафьи", "Аптечка Агафьи", Planeta Organica, Sibirska Apotheca, Natura Siberica.

Согласно заявлению Буйлова, решение о приостановке связано с тем, что эстонская компания OU Good Design, которая является владельцем товарных знаков, расторгла договор на лицензионное использование с операционными компаниями "Натура Сиберика" и "Первое Решение".

"Мы вынуждены временно прекратить использование этих товарных знаков в нашей деятельности до прояснения правовой позиции", — приводит издание слова Буйлова.