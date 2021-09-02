Путин: самолеты должны летать по подъемной цене по тем направлениям, которые нужны людям
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — ПРАЙМ. Самолеты должны летать по тем направлениям, которые нужны гражданам, а цена должна быть подъемной для россиян, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию Дальневосточного федерального округа (ДФО).
"Самолеты должны летать по тем направлениям, которые нужны гражданам, при этом важно, чтобы цена авиабилетов была что называется подъемной для людей. Только в этом случае пассажиропоток авиакомпаний будет расти", — сказал Путин.
Он подчеркнул, что стоимость билетов должна соответствовать покупательной способности граждан.
Кроме того, он отметил, что ситуация с невозможностью воспользоваться авиабилетами по субсидированному тарифу в ДФО недопустима, надо держать этот вопрос на контроле.
"В некоторых регионах граждане в этом году не смогли купить льготные авиабилеты: либо исчерпан лимит этих билетов, хотя до конца года еще много времени, либо регион вовсе не получил субсидии… Я хочу, чтобы меня услышали коллеги, прежде всего, из федеральных министерств: такая ситуация, конечно, недопустима. Вопрос субсидируемых билетов нужно держать на постоянном контроле", — сказал Путин в ходе совещания по социально-экономическому развитию ДФО в режиме видеоконференции.
Он напомнил, что система субсидированных перелетов с Дальнего Востока в европейскую часть России в текущем году охватывает не только льготные категории населения — молодежь, пенсионеров и многодетных, но и всех жителей дальневосточных регионов.
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