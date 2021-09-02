ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — ПРАЙМ. Самолеты должны летать по тем направлениям, которые нужны гражданам, а цена должна быть подъемной для россиян, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию Дальневосточного федерального округа (ДФО). Путин на совещании по развитию ДФО: надо ставить амбициозные цели

"Самолеты должны летать по тем направлениям, которые нужны гражданам, при этом важно, чтобы цена авиабилетов была что называется подъемной для людей. Только в этом случае пассажиропоток авиакомпаний будет расти", — сказал Путин.

Он подчеркнул, что стоимость билетов должна соответствовать покупательной способности граждан.

Кроме того, он отметил, что ситуация с невозможностью воспользоваться авиабилетами по субсидированному тарифу в ДФО недопустима, надо держать этот вопрос на контроле.

"В некоторых регионах граждане в этом году не смогли купить льготные авиабилеты: либо исчерпан лимит этих билетов, хотя до конца года еще много времени, либо регион вовсе не получил субсидии… Я хочу, чтобы меня услышали коллеги, прежде всего, из федеральных министерств: такая ситуация, конечно, недопустима. Вопрос субсидируемых билетов нужно держать на постоянном контроле", — сказал Путин в ходе совещания по социально-экономическому развитию ДФО в режиме видеоконференции.

Он напомнил, что система субсидированных перелетов с Дальнего Востока в европейскую часть России в текущем году охватывает не только льготные категории населения — молодежь, пенсионеров и многодетных, но и всех жителей дальневосточных регионов.