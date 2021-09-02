МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Российские банки поставят новый рекорд по ипотеке в 2021 году — выдадут кредитов на 5 триллионов рублей, считает заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. BofA повысил прогноз по росту ВВП России в 2021 году

"Этот год, несмотря на все модернизации государственных программ, будет опять рекордным, очередной рекорд наша страна поставит по выдаче ипотечных кредитов. Мы ожидаем, что это будет 5 триллионов рублей", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24" в кулуарах ВЭФ-2021.

Он отметил, что по итогам года около 2,5 миллиона российских семей улучшат свои жилищные условия с помощью ипотеки.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.