МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. РФ с 10 сентября увеличит количество регулярных рейсов в ОАЭ, Финляндию и Германию, сообщает Росавиация. Путин призвал сделать более доступными авиаперевозки для россиян

"В соответствии с решением оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, с 10 сентября 2021 будет увеличено количество регулярных рейсов в Объединенные Арабские Эмираты, в Финляндию и Германию", — говорится в сообщении.

На маршруте Санкт-Петербург — Дубай увеличивается количество еженедельных рейсов с одного до семи. В Хельсинки из Санкт-Петербурга увеличивается частота рейсов с семи до 14 рейсов в неделю.

Также авиакомпании смогут начать полеты с частотой 2 рейса в неделю по маршруту Калининград — Берлин. Полеты по указанным маршрутам будут осуществляться на взаимной основе российскими и иностранными авиакомпаниями.

В то же время Россия продлила приостановку полетов в Танзанию до 1 октября, сообщает Росавиация.

"Оперативным штабом принято решение с учетом сложной эпидемиологической обстановки в Танзании продлить до 1 октября 2021 года включительно действующие ограничения по авиасообщению", — говорится в сообщении.