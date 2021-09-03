ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — ПРАЙМ. Два ледокола типа "Арктика" планируется дополнительно заложить в 2022 году, а один из ранее заложенных ледоколов будет спущен на воду до конца этого года, рассказал журналистам на Восточном экономическом форуме глава "Росатома" Алексей Лихачёв. "Росатом" сообщил о проекте строительства ледоколов на Балтийском заводе

"Идет всё по плану, мы ожидаем, второй ледокол "Арктика" в строй войдет до конца этого года. Плюс еще два к запланированным ледоколам будут запущены по проекту в следующем году", — сказал он.

Специальный представитель госкорпорации "Росатом" по вопросам развития Арктики Владимир Панов в свою очередь в представленной им презентации уточнил, что речь идет именно о закладке двух дополнительных ледоколов проекта 22220. Помимо того, согласно презентации, ледокольный флот в перспективе пополнят четыре судна на сжиженном природном газе, а, помимо мощного атомного ледокола класса "Лидер" (первый получил название "Россия" и его строительство планируется завершить в 2027 году), в ближайшие годы будет заложено еще два аналогичных ледокола.

Атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 МВт на данный момент являются самыми большими и мощными в мире. Они смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Ледоколы будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Головное судно проекта 22220 — атомный ледокол ЛК-60Я "Арктика". Сейчас на Балтийском заводе сооружаются четыре серийных атомохода того же проекта — "Сибирь", "Урал", "Якутия" и "Чукотка".

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

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