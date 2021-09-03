ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин считает, что нужно подумать над увеличением туристического кэшбека на Дальнем Востоке. Путин поручил рассмотреть вопрос детского кэшбека для купивших путевки

"Туристический кешбек, я бы тоже подумал над увеличением … но для Дальнего Востока … мы же ищем возможности поддержать бизнес, а туристический бизнес — перспективное направление, без всякого сомнения", — сказал Путин на встрече с модераторами сессий Восточного экономического форума.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году — новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

Читайте также:

Опрос показал, сколько туристов воспользовалось программой кешбэка