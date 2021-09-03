ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — ПРАЙМ. Российский пассажирский самолет Як-40, который был представлен на авиационной выставке МАКС-2021 в электрической версии, в долгосрочной перспективе может получить и водородный двигатель, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Самолет SSJ100 может быть выполнен в стиле бренда Aurus

"Во-первых, в рамках наших НИРов (научно-исследовательских работ — ред.) ЦАГИ отрабатывает на летной лаборатории Як-40 — собственно, он был представлен как раз на МАКСе — решения по электрическому двигателю, но с охлаждением электрической системы водородом, это первый этап. Второй этап — будет уже использование водорода как топливных элементов для того, чтобы обеспечивать энергетикой электрические самолеты", — сказал министр.

Он также уточнил, что сначала нужно до конца отработать конструкцию с электродвигателем и только потом или параллельно приступать к использованию водорода.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

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