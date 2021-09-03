ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — ПРАЙМ. Внедорожник Aurus Komendant планируется представить публике будущей весной, накануне запуска серийного производства модели, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Aurus на водородном топливе представили на ВЭФ

"Я думаю, что это будет весна, посмотрим, где это лучше сделать. Прям вот накануне, что называется, выпуска мы обязательно это сделаем, анонсируем", — сказал он, отвечая на вопрос о презентации новинки.

Предполагалось, что машина будет представлена широкой публике осенью 2020 года на Московском автосалоне, однако мероприятие было перенесено из-за ковида.

Ранее министр сообщал, что серийное производство внедорожника Aurus планируется начать во втором полугодии 2022 года.

Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в пятницу.

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