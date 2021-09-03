ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — ПРАЙМ. Попытки дифференцированных комиссий, как в Wildberries, уже были в России, но их тяжело удержать, дискриминации быть не должно, заявил глава Сбербанка Герман Греф журналистам на Восточном экономическом форуме. Греф прокомментировал риск глобального финансового кризиса

"Вы знаете, уже были попытки введения вот этой дифференцированной комиссии, но, насколько я помню, победа продержалась примерно год. Эту всю историю, на мой взгляд, тяжело удержать. Нужно разговаривать со всеми игроками. Правила дифференциации нужно проводить по каким-то другим критериям, чтобы никто не подвергался дискриминации", — сказал Греф.

Крупнейший российский интернет-ритейлер Wildberries 17 августа объявил о снижении цен на товары при оплате с помощью российских платежных систем — карт "Мир", Системы быстрых платежей и сервиса SberPay. Компания пояснила, что разница в стоимости достигается за счет более низких комиссий при обработке операций отечественными платежными системами, тогда как комиссии международных платежных систем достигают 2%. Visa и Mastercard раскритиковали решение ритейлера.

Wildberries в свою очередь обвинил их в давлении на российские банки, подчеркнув, что речь идет именно о скидках для покупателей в зависимости от того, через какую платежную систему они оплачивают товар. Во вторник, 31 августа, ритейлер заявил, что банки в своих ответах Visa и Mastercard опровергли нарушение их правил и указали, что законодательством не запрещено введение скидок по российским платежным инструментам.

Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.