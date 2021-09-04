ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — ПРАЙМ. Дефицита красной икры в России не ожидается, цены стабилизировались, путина на Камчатке прошла успешно, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) глава региона Владимир Солодов. Российская рыба поплывет мимо Китая в другие страны

"Дефицита мы не ждем. На самом деле цены несколько стабилизировались. У нас был всплеск в начале сезона. Во время активной путины мы обеспечили наличие икры по цене 3 тысячи рублей за килограмм, горбуша в рамках проекта "Доступная рыба". Сейчас ФАС также проводит проверки обоснованности ценообразования на икру. Но говорить о том, что будет дефицит или перебои с поставками, оснований нет. Путина достаточно удачно прошла, поэтому, думаю, что на столах икра точно будет", — сказал Солодов.

По его словам, вопросы ценообразования – это тонкий момент вмешательства в рыночные механизмы.

"Я со своей стороны в ФАС необходимые материалы предоставляю, чтобы с их стороны давалась оценка обоснованности ценообразования", — добавил Солодов.

Читайте также:

Россиянам рассказали о снижении цен на красную рыбу и икру