МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Стоимость красной рыбы и красной икры в России будет снижаться. Об этом рассказал руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков в интервью телеканалу РБК на полях Восточного экономического форума. Финансист научила, как заставить банковские карты приносить доход

Шестаков отметил, что "путина, по сути дела, только заканчивается, еще не вся продукция поступила на внутренний рынок. В этом году достаточно большой объем красной рыбы — порядка 500 тысяч тонн, в прошлом году было около 300 тысяч тонн. Объем предложения будет значительный, цена на красную рыбу и красную икру будет снижаться".

Он также добавил, что для того, чтобы увеличить потребление икры и рыбы в России, нужно бороться с "сильными наценками" и развивать аквакультуру.

На вопрос о доступности этих продуктов, Шестаков сказал, что "ассортимент есть, а доступность прежде всего зависит от экономической возможности покупки рыбы".