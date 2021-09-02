Россиянам рассказали о снижении цен на красную рыбу и икру
Росрыболовство: стоимость красной рыбы и икры в России будет снижаться благодаря хорошему улову
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МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Стоимость красной рыбы и красной икры в России будет снижаться. Об этом рассказал руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков в интервью телеканалу РБК на полях Восточного экономического форума.
Шестаков отметил, что "путина, по сути дела, только заканчивается, еще не вся продукция поступила на внутренний рынок. В этом году достаточно большой объем красной рыбы — порядка 500 тысяч тонн, в прошлом году было около 300 тысяч тонн. Объем предложения будет значительный, цена на красную рыбу и красную икру будет снижаться".
Он также добавил, что для того, чтобы увеличить потребление икры и рыбы в России, нужно бороться с "сильными наценками" и развивать аквакультуру.
На вопрос о доступности этих продуктов, Шестаков сказал, что "ассортимент есть, а доступность прежде всего зависит от экономической возможности покупки рыбы".