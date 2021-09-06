МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ по Рязанской области возбудило дело в отношении торговых сетей "Пятерочка" (входит в X5 Group) и "Магнит" из-за признаков установления монопольно высоких цен на овощи в регионе, говорится в сообщении ФАС. Что будет с ценами на подсолнечное масло

"Рязанское УФАС России возбудило антимонопольное дело в отношении АО "Тандер" (торговая сеть "Магнит") и ООО "Агроторг" (торговая сеть "Пятерочка") по признакам установления монопольно высоких цен на картофель, лук, капусту и морковь", — сообщает ведомство.

Антимонопольная служба указывает, что ее территориальные управления ведут постоянный мониторинг на рынках оптовой и розничной продажи социально значимых продовольственных товаров и плодоовощной продукции. В августе 2021 года УФАС провело оценку обоснованности повышения цен на социально значимые продукты в крупнейших торговых сетях Рязанской области: "Магните" и "Пятерочке".

"Полученные данные свидетельствуют о том, что, реализуя летом 2021 года товары плодово-овощной группы (картофель, лук, капуста, морковь), "Магнит" и "Пятерочка" устанавливали существенную торговую наценку к ценам закупки — свыше 50%. В ряде случаев наценка превышала 100%. При подтверждении нарушения антимонопольного законодательства компаниям грозят штрафы согласно статье 14.31 КоАП РФ", — добавляет ФАС.