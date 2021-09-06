МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Крупнейший российский интернет-ритейлер Wildberries запустил продажи фармацевтических препаратов, доставка безрецептурных лекарств в настоящее время доступна жителям Москвы и Московской области, в дальнейшем ее планируется запустить и в других городах, говорится в сообщении компании. В Wildberries сообщили, что не вели переговоров с Visa и Mastercard

"С сентября на Wildberries стартовали продажи популярных медицинских препаратов — антигистаминных, болеутоляющих, дерматологических и многих других. Курьерская доставка осуществляется в течение 24 часов…. В настоящий момент доставка лекарств доступна по Москве и Московской области. В будущем онлайн-ритейлер запустит доставку медпрепаратов и в других городах страны", — говорится в сообщении.

Продажа и доставка препаратов производится напрямую от аптечных сетей. "Первыми партнерами компании стали сети аптек "Самсон Фарма" и "Монастырев.рф". В соответствии с планами компании, число продавцов лекарственных препаратов на онлайн-площадке будет активно расти", — отмечает онлайн-ритейлер.

Wildberries относит данную категорию товаров к социально значимым, поэтому торговая комиссия онлайн-площадки составляет 5% (с учетом эквайринговых сборов платежных систем). "В 2020 году продажи товаров для здоровья на Wildberries увеличились на 2778%, мы доставляли покупателям маски, перчатки, медицинскую технику, ортопедические товары", — указывает пресс-служба компании.

Онлайн-ритейлер Wildberries основан в 2004 году. Общий оборот по итогам 2020 года, по оценке самого онлайн-магазина, вырос почти вдвое и достиг 437,2 миллиарда рублей. Wildberries работает на рынках 14 стран. Владельцы операционной структуры компании, ООО "Вайлдберриз", — Татьяна Бакальчук (99%) и Владислав Бакальчук (1%).