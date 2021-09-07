МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал два иска министерства обороны России, требующего взыскать около 249 миллионов рублей с Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), следует из информации в картотеке арбитражных дел. Чистый убыток ОАК по МСФО сократился в 36 раз

Иски на суммы около 207 миллионов и около 42 миллионов рублей поступили в суд 6 сентября, к производству они пока не приняты, основания исковых требований и другие детали в материалах суда на данный момент не указаны.

Минобороны 1 сентября также предъявило ОАК иск в размере более 10,7 миллиарда рублей, он уже принят к производству, предварительные слушания назначены на 26 октября. Другие подробности этого спора также пока не сообщаются.

ОАК, созданная в 2006 году, объединяет ведущие российские конструкторские бюро и самолетостроительные заводы в РФ. В конце 2018 года 92,31% акций ОАК были переданы "Ростеху". Другой акционер ОАК — ВЭБ (4,5%). Частным лицам принадлежит 3,2% корпорации.