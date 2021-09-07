МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Сбербанк и холдинг Mail.ru испытывают трудности в отношениях из-за конкуренции в некоторых сферах, однако работа над разделение активов совместного предприятия не ведется — обе компании делают все возможное для его успешного развития, сообщает газета Financial Times со ссылкой на первого зампред правления кредитной организации Льва Хасиса. Сбербанк в августе выдал рекордный объем потребительских кредитов

"Хасис признал, что партнерство с Mail.ru в одних областях и конкуренция в других создали "трудности для наших отношений", но отрицал, что разделение (активов — ред.) находится в работе, и сказал, что обе компании "делают все возможное, чтобы (СП) развивалось успешно", — пишет газета.

Газета Financial Times в марте со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщила, что Сбербанк и интернет-холдинг Mail.ru планируют разделить активы своего совместного предприятия. Газета отмечала, что причиной такого решения стали разногласия относительно стратегии сокращения убытков совместного бизнеса, а также дальнейшего пути его развития. В апреле глава Сбербанка Герман Греф заявил, что у компаний добрые отношения, и они находят решения возникающих сложных проблем.

Совместное О2О-предприятие (online-to-offline) Сбербанка и Mail.ru Group было создано в декабре 2019 года и включает в себя сервис доставки из ресторанов Delivery Club, сервис экспресс-доставки продуктов "Самокат", сервис такси "Ситимобил", сервис каршеринга YouDrive, многофункциональную платформу для посетителей и владельцев ресторанов Foodplex, а также производителя готовых рационов питания Performance Group и сервис экспресс-доставки готовой еды "Кухня на районе".