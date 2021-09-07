МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings (Fitch) подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) "Новатэка" в иностранной валюте на уровне "BBB", прогноз — стабильный, говорится в сообщении агентства. Глава "Новатэка" назвал текущие цены на газ сверхненормальными

"Подтверждение отражает сильный и интегрированный бизнес-профиль "Новатэка", широкую базу недорогих резервов, которые компания может эффективно монетизировать. Рейтинг также учитывает рост производства СПГ, стабильную добычу газа на внутреннем рынке и значительный приток денежных средств", — поясняет Fitch.

Агентство отмечает, что "Новатэк" имеет низкую долговую нагрузку по сравнению с аналогичными компаниями. Соотношение чистого левериджа к средствам от операционной деятельности (FFO), согласно прогнозам Fitch, останется ниже 2х в течение 2021-2024 годов.

При этом агентство также предупреждает, что инвестиционная программа "Новатэка" с капитальными затратами на 2021 год в размере 200 миллиардов рублей, а также дивидендная политика, предусматривающая выплаты в размере 50% от чистой прибыли, приведут к отрицательному свободному денежному потоку (FCF) в среднесрочной перспективе. В Fitch объяснили, почему "Газпром" заинтересован в украинской ГТС

Позитивное рейтинговое действие может быть предпринято, если бизнес-профиль компании улучшится вследствие увеличения операционного денежного потока за счет заметного прогресса в реализации СПГ-проектов. Негативное рейтинговое действие может последовать, если соотношения чистого левериджа к FFO "Новатэка" будет превышать 2,5х на постоянной основе. Также негативное влияние на рейтинги компании может оказать ужесточение западных санкций, напрямую затрагивающих "Новатэк" или его СПГ-проекты.

"Новатэк" — один из крупнейших независимых производителей природного газа в РФ, создан в 1994 году. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой, сжижением и реализацией газа и жидких углеводородов.