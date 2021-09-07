МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Немецкий бизнес, ведущий работу в России, считает валютный курс, санкции, кадровую проблему и бюрократизм главными помехами для осуществления своей деятельности в стране, рассказал РИА Новости председатель правления Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП) Маттиас Шепп. Титов назвал долю российского бизнеса, пострадавшего от пандемии

"Самые большие помехи для немецкого бизнеса в России, согласно нашему ежегодному опросу по деловому климату – это валютный курс, санкции со стороны ЕС и ответные санкции, а также конъюнктура и бюрократические препоны. Не меньшие трудности доставляют компаниям и нехватка квалифицированной рабочей силы, коронавирусные ограничения, а также высокие требования по локализации", — сказал он.

Кроме того, по его словам, 80% немецких компаний, работающих в России, пострадали от перебоев с поставками и нехватки сырья, при этом в числе причин нехватки сырья компании чаще всего они называют перебои в производстве у поставщиков, увеличившийся спрос и недостаток производственных мощностей, а также транспортные проблемы.

"Несмотря на трудности, возникшие из-за пандемии, немецкий бизнес сейчас чувствует себя в России хорошо. Например, в первом квартале мы наблюдали очень высокий объем немецких прямых инвестиций в Россию — более 1 миллиарда евро. Мы в Российско-германской внешнеторговой палате оцениваем эту тенденцию очень положительно", — отметил собеседник. Доверие инвесторов к экономике Германии рухнуло в сентябре

При этом, по словам Шеппа, сферы фармакологии, здравоохранения и сельского хозяйства видятся наиболее перспективными немецкому бизнесу для развития в России.

"К тому же давнее российско-германское сотрудничество в классических сферах энергетики — нефть и газ – постепенно трансформируется в сотрудничество в сфере возобновляемых источников энергии — например, водород. Мы видим большой интерес немецкого бизнеса к инвестициям в этой сфере", — подытожил он.