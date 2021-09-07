МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в национальной и иностранной валютах "Мегафона" на уровне "ВВ+" со стабильным прогнозом и отозвало их, говорится в сообщении агентства. Fitch подтвердило рейтинг "Новатэка" на уровне "BBB"

О намерении отозвать рейтинги Fitch сообщал 6 августа. "Fitch решило отозвать рейтинги "Мегафона" по коммерческим причинам", — поясняет агентство.

Fitch ожидает, что "Мегафон" сохранит свои сильные позиции как второго крупнейшего оператора мобильной связи в России. Агентство полагает, что конкуренция на российском рынке мобильной связи возьмет курс на развитие экосистемы услуг нежели на ценообразование.

"Мегафон" — один из ведущих российских операторов связи, обслуживающий более 70,4 миллиона абонентов, работает во всех регионах России. В марте прошлого года USM Holding Алишера Усманова консолидировал 100% акций "Мегафона".