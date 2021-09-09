МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Бизнес обладает широким набором инструментов для компенсации издержек от повышения межбанковских комиссий и не обязательно переложит их на потребителя, заявил РИА Новости руководитель направления "Правовое развитие" Центра стратегических разработок (ЦСР) Максим Башкатов. Visa поднимет часть межбанковских комиссий за оплату картами

Международная платежная система Visa в следующем году поднимет в России часть межбанковских комиссий за оплату картами, рассказали агентству ранее в четверг в её пресс-службе. Изменения затрагивают супермаркеты, крупных продавцов бытовой техники, мебели и курьерские службы.

По словам Башкатова, в этом случае существует несколько вариантов развития событий, определяющих то, на кого падут новые издержки: то, как изменения скажутся на участниках розничной торговли, на магазинах и супермаркетах зависит от структуры взаимодействия бизнеса с банками, от внутренних способов минимизировать прочие расходы предприятия при увеличении издержек, пояснил он.

"Увеличение финансовой нагрузки на бизнес на этапе взаимодействия предприятия с банком может привести к росту цен – в таком случае издержки, сопряжённые с повышением стоимости транзакции, "падут на плечи" потребителей. Однако с учётом кризисной ситуации в экономике есть вероятность, что бизнес (в том числе сетевые розничные сети, супермаркеты) этого не допустят", — рассуждает эксперт. Эксперт рассказал, как повышение комиссий Visa отразится на ценах

"Тогда искать пути к минимизации нагрузки на бизнес придётся самим предприятиям – прежде всего, за счёт изменения структуры расходов: если транзакционные издержки в части обслуживания платежей вырастут, бизнес может оказаться перед необходимостью пересматривать расходы на логистику – или сокращать штатные единицы сотрудников. Таким образом, право выбирать способ для компенсации издержек остаётся за бизнесом", — добавил Башкатов.

Впрочем, не исключено, что дополнительные расходы и вовсе не выйдут за пределы банковского сектора. "Так, по заверениям некоторых банков, изменение комиссии не повлияет на условия по эквайрингу для магазинов – клиентов банка, поскольку стоимость обслуживания формируется исходя из комплексного обслуживания, а не только эквайринга", — заключил эксперт.