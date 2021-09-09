МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Бизнес обладает широким набором инструментов для компенсации издержек от повышения межбанковских комиссий и не обязательно переложит их на потребителя, заявил РИА Новости руководитель направления "Правовое развитие" Центра стратегических разработок (ЦСР) Максим Башкатов.

Банковские карты международных платежных систем VISA

Visa поднимет часть межбанковских комиссий за оплату картами

Международная платежная система Visa в следующем году поднимет в России часть межбанковских комиссий за оплату картами, рассказали агентству ранее в четверг в её пресс-службе. Изменения затрагивают супермаркеты, крупных продавцов бытовой техники, мебели и курьерские службы.

По словам Башкатова, в этом случае существует несколько вариантов развития событий, определяющих то, на кого падут новые издержки: то, как изменения скажутся на участниках розничной торговли, на магазинах и супермаркетах зависит от структуры взаимодействия бизнеса с банками, от внутренних способов минимизировать прочие расходы предприятия при увеличении издержек, пояснил он.

"Увеличение финансовой нагрузки на бизнес на этапе взаимодействия предприятия с банком может привести к росту цен – в таком случае издержки, сопряжённые с повышением стоимости транзакции, "падут на плечи" потребителей. Однако с учётом кризисной ситуации в экономике есть вероятность, что бизнес (в том числе сетевые розничные сети, супермаркеты) этого не допустят", — рассуждает эксперт.

VISA

Эксперт рассказал, как повышение комиссий Visa отразится на ценах

"Тогда искать пути к минимизации нагрузки на бизнес придётся самим предприятиям – прежде всего, за счёт изменения структуры расходов: если транзакционные издержки в части обслуживания платежей вырастут, бизнес может оказаться перед необходимостью пересматривать расходы на логистику – или сокращать штатные единицы сотрудников. Таким образом, право выбирать способ для компенсации издержек остаётся за бизнесом", — добавил Башкатов.

Впрочем, не исключено, что дополнительные расходы и вовсе не выйдут за пределы банковского сектора. "Так, по заверениям некоторых банков, изменение комиссии не повлияет на условия по эквайрингу для магазинов – клиентов банка, поскольку стоимость обслуживания формируется исходя из комплексного обслуживания, а не только эквайринга", — заключил эксперт.