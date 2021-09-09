МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело на рынке стекла, ведомство усматривает в действиях компаний "Салаватстекло" и "Гардиан Стекло" признаки злоупотребления доминирующим положением, сообщила в четверг пресс-служба ФАС. ФАС оштрафовала "Вымпелком" за спам

"В связи с поступившими заявлениями о росте стоимости на стройматериалы, в том числе на листовое стекло, ФАС России провела анализ рынка и установила, что рынок листового стекла является высококонцентрированным. Коллективное доминирующее положение на рынке занимает несколько производителей, в том числе "Салаватстекло" и "Гардиан Стекло"", — отмечается в сообщении.

"Анализ показал, что цена на листовое стекло в июле 2021 по сравнению с июлем 2020 года увеличилась более чем на 80%. В то время как рост себестоимости был незначительным. По мнению ведомства, это свидетельствует о наличии необоснованно высокой наценки на производимую компаниями продукцию. ФАС России возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства", — сообщила служба.

В случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы в соответствии КоАП РФ, напомнили в пресс-службе.