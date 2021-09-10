МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Российские туроператоры ждут разъяснения посольства из-за отказа Турции принимать туристов с сертификатом о вакцинации однокомпонентными прививками, в том числе "Спутником Лайт", сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. В сентябре в Турции останутся только туристы из двух стран

Турецкие власти ужесточили требования по вакцинации для въезда в страну, прививки однокомпонентными вакцинами, в том числе "Спутником Лайт", не признаются, сообщили РИА Новости в пятницу в МВД республики.

"Мы ждем заявления посольства для подтверждения этой информации", — сказала Ломидзе.

В пресс-службе туроператоров "Интурист" и Anex Tour сообщили, что информацию о решении турецких властей уже довели до турагентских компаний. "Есть некоторое недовольство туристов, но отказов от туров нет", — уточнили в "Интуристе".

"Информация появилась совсем недавно. С нашей стороны было информирование по возможным каналам розницы. Теперь туристам с этим типом вакцинации необходим отрицательный ПЦР-тест или тест на антиген. От туров россияне не отказываются", — сказали в Anex Tour.

В пресс-службе туроператора Tez Tour сообщили, что по информации их операционного офиса в Турции и хендлинговой компании в аэропорту Анталии, в Турцию пускают пассажиров, имеющих сертификат о вакцинации препаратами, зарегистрированными в стране гражданства пассажира, среди которых в том числе "Спутник Лайт".

"Однако некоторые авиакомпании получили извещение, в соответствии с которым въезд в страну разрешен только туристам, получившим обе дозы вакцины, за исключением однокомпонентной Jonson & Jonson. Таким образом, препарат "Спутник Лайт" автоматически исключается из списка. Подробности в настоящий момент уточняются", — сказали в компании.