МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Партия арбузов из московского магазина сети "Магнит" на Совхозной улице в начале сентября прошла проверку в сертифицированной государственной лаборатории, она не выявила отклонений в нормах пищевой безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе ритейлера. Эксперты "Роскачества" дали советы по выбору арбуза

"Магнит" идентифицировал партию арбузов, которые были в продаже в магазине на Совхозной. В начале сентября эта партия арбузов прошла проверку в сертифицированной государственной лаборатории, которая не выявила отклонений в нормах пищевой безопасности. Сейчас эта партия снимается с продажи, до выяснения обстоятельств случившегося", — сообщили в ритейлере.

"Компания сотрудничает с Роспотребнадзором и органами правопорядка, предоставляет всю необходимую информацию", — добавили в пресс-службе.

Ранее прокуратура в Москве начала проверку сведений об отравлении арбузом семьи, в которой скончались пожилая женщина с внучкой. По предварительной информации, в четверг 15-летнюю девочку, ее мать и бабушку госпитализировали с отравлением. В прокуратуре пояснили, что, по информации СМИ, накануне они, кроме главы семьи, ели арбуз, купленный в магазине.

СК завел уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека). По данным ведомства, семья купила арбуз в магазине на Совхозной улице на юго-востоке Москвы. Торговая сеть "Магнит" сообщила, что проводит внутреннее расследование и до выяснения причин случившегося снимает с продажи всю партию арбузов, которая была представлена в магазине на Совхозной.