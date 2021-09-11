МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Последствия теракта 11 сентября 2001 года в США для гражданской авиации ощущаются до сих пор: сохраняются жесткие подходы к авиабезопасности, однако часть ограничений возможно смягчить, считает исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. Эксперт рассказал, как изменился мир авиации после теракта 11 сентября

Ранее он рассказал РИА Новости, что после теракта 11 сентября мир авиации сильно изменился: ужесточились требования к безопасности и предполетные формальности. Кроме того, поменялись подходы к авиабезопасности. Так, после сообщения о том, что планируется теракт с применением взрывного устройства, компоненты которого могут быть смешаны на борту в жидком виде, было введено ограничение на провоз жидкостей. После случая с "ботиночным террористом", который намеревался взорвать самолет при помощи взрывчатки, спрятанной в подошве обуви, появились требования к досмотру обуви с толстой подошвой.

"Развитие технических средств контроля и информационных систем дало возможность отыграть ситуацию назад, за счет автоматизации процедур стало возможно смягчить часть ограничений, связанных с авиабезопасностью. Однако, как мы видим по российской практике, значительная часть запретов до сих пор остается в силе", — сказал Пантелеев РИА Новости.

"Мы по-прежнему ограничены в провозе жидкостей, вынуждены проходить громоздкие процедуры досмотра, в нашей стране существует входной досмотр в аэропорты. Так что последствия событий 11 сентября для гражданской авиации ощущаются до сих пор", — добавил он.

Угнанные террористами два пассажирских самолета 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания министерства обороны США в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2753 человека, в Вашингтоне — 189, в Пенсильвании — 44 человека.

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