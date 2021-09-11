Эксперт Пантелеев заявил, что ряд ограничений авиабезопасности возможно смягчить
МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Последствия теракта 11 сентября 2001 года в США для гражданской авиации ощущаются до сих пор: сохраняются жесткие подходы к авиабезопасности, однако часть ограничений возможно смягчить, считает исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.
Ранее он рассказал РИА Новости, что после теракта 11 сентября мир авиации сильно изменился: ужесточились требования к безопасности и предполетные формальности. Кроме того, поменялись подходы к авиабезопасности. Так, после сообщения о том, что планируется теракт с применением взрывного устройства, компоненты которого могут быть смешаны на борту в жидком виде, было введено ограничение на провоз жидкостей. После случая с "ботиночным террористом", который намеревался взорвать самолет при помощи взрывчатки, спрятанной в подошве обуви, появились требования к досмотру обуви с толстой подошвой.
"Развитие технических средств контроля и информационных систем дало возможность отыграть ситуацию назад, за счет автоматизации процедур стало возможно смягчить часть ограничений, связанных с авиабезопасностью. Однако, как мы видим по российской практике, значительная часть запретов до сих пор остается в силе", — сказал Пантелеев РИА Новости.
"Мы по-прежнему ограничены в провозе жидкостей, вынуждены проходить громоздкие процедуры досмотра, в нашей стране существует входной досмотр в аэропорты. Так что последствия событий 11 сентября для гражданской авиации ощущаются до сих пор", — добавил он.
Угнанные террористами два пассажирских самолета 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания министерства обороны США в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2753 человека, в Вашингтоне — 189, в Пенсильвании — 44 человека.
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