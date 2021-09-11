МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Пассажиры, которые распивают алкоголь в поездах, должны попадать в черные списки, что снизит количество дебоширов на этом виде транспорта. Такое предложение в разговоре с URA.RU высказал руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев. "Победа" взыщет компенсацию с пассажира, задержавшего рейс

"У нас проблема с дебоширами в поездах. Очень много случаев, когда нападают, в том числе и на работающий персонал, избиения проводников, драки, поножовщина и так далее. Я считаю, что механизм черных списков должен работать. Пока этой практики нет, но об этом надо говорить и продвигать", — считает он.

По словам Хамзаева, дебоширы чаще всего встречаются в поездах вахтового направления. "Вахтовики думают: "ну чего, я сейчас напьюсь по пути, потом через месяц я вернусь". Но если он будет знать, что через месяц он на работу не вернется, потому что его никто не впустит в поезд, поверьте, он будет себя спокойно вести, и всем будем комфортно", — отметил лидер "Трезвой России".

Читайте также:

Полицейские задержали дебошира на борту самолета в аэропорту Хабаровска